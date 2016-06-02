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Мексика - Чили

02.06.2016, Четверг, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Чили
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 2 тур
16 июня, вторник 02:30 Чили 3:3 Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2014

7 сентября, воскресенье 06:00 Чили Мексика
Кубок Америки 2011, группа C
1 тур
5 июля, вторник 04:45 Чили 2:1 Мексика
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