Введите ваш ник на сайте

Бельгия - Финляндия

01.06.2016, Среда, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Бельгия - Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:30 Бельгия 1:1 Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 20:00 Финляндия 1:0 Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
15 тур
13 октября, суббота 22:45 Бельгия 0:0 Финляндия
11 тур
6 июня, среда 21:15 Финляндия 2:0 Бельгия
...
  • ...
    Рейтинг: +45

    ск122 2 июня 2016, 13:06

    тухловато

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 