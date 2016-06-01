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Польша - Нидерланды

01.06.2016, Среда, 21:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Товарищеские матчи. Сборные Польша - Нидерланды
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