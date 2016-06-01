Введите ваш ник на сайте
Материалы

Эстония - Андорра

01.06.2016, Среда, 19:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Андорра
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа D

26 марта, вторник 21:00 Эстония 2:0 Андорра

16 октября, вторник 21:00 Андорра 0:1 Эстония
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Андорра 0:2 Эстония
12 тур
22 августа, среда 20:00 Эстония 2:1 Андорра
...
  • Читайте нас: 