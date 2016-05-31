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Сербия - Израиль

31.05.2016, Вторник, 21:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Сербия - Израиль
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 21:00 Израиль 0:2 Сербия
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    Рейтинг: +8

    ishumakov 31 мая 2016, 10:52

    1-1(2-1)

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