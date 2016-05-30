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Материалы

Франция - Камерун

30.05.2016, Понедельник, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Товарищеские матчи. Сборные Франция - Камерун
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    Рейтинг: +45

    ск122 31 мая 2016, 00:03

    Круто и победа и счет.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 30 мая 2016, 22:19

    3-1

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 30 мая 2016, 22:17

    2-2

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 30 мая 2016, 18:07

    Будем думать на ничью

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 30 мая 2016, 13:17

    Ничья 0:0 или 1:1

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    Рейтинг: +8

    ishumakov 30 мая 2016, 08:56

    2-1(3-1)

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    Рейтинг: +85

    uda 29 мая 2016, 14:26

    3-1

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    Рейтинг: +9

    gunduzaqayev > uda 30 мая 2016, 20:20

    p2-0:1

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