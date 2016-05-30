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Италия - Шотландия

29.05.2016, Воскресенье, 21:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Товарищеские матчи. Сборные Италия - Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Шотландия 1:2 Италия
9 тур
28 марта, среда 23:00 Италия 2:0 Шотландия
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    Рейтинг: +10

    aloha_aloha 29 мая 2016, 23:34

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