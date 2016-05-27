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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Нидерланды
Ирландия - Нидерланды: обзор матча 27 мая 2016
Ирландия
27.05.2016, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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