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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Венгрия
Андорра - Венгрия: обзор матча 09 июня 2017
Андорра
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Венгрия
26'
М. Ребес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Венгрия
Желтая карточка
Д. Манейро
90'
+2
Замена
Х. Айяла
️️️️
М. Пужоль
88'
Замена
Г. Риера
️️️️
Л. Клементе
83'
Желтая карточка
М. Валес
80'
71'
Замена
Р. Салаи
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
Д. Манейро
️️️️
Ж. Алаез
68'
Желтая карточка
Ж. Рубио
61'
56'
Замена
Н. Балог
️️️️
А. Ланг
45'
+1
Желтая карточка
Б. Беше
Желтая карточка
М. Сан Николас
37'
Желтая карточка
М. Пужоль
29'
Желтая карточка
Ж. Алаез
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Ребес
Пас отдал
Х. Рубио
26'
21'
Замена
А. Надь
️️️️
З. Штибер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
АП
3
Марк Валес
ПП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
0
Бенке Тот
ЦЗ
0
Винисиус Соуза
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
8
Адам Надь
ОП
18
Золтан Штибер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Балаж Джуджак
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
9
Габриэль Риера
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
23
Давид Гроф
ВР
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Марк Кляйш
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
0
Норберт Балог
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хосеп Гомес
15
Сан Николас
5
Льовера
6
Лима
18
Рубио
2
Мартинес
14
Алаез
3
Валес
7
Пужоль
10
Клементе
4-1-2-1-2
12
Гулачи
0
Соуза
21
Беше
2
Ланг
0
Тот
8
Надь
7
Джуджак
18
Штибер
15
Кляйнхайзлер
0
Эппель
13
Гьюрчо
14
Алаез
22
Манейро
22
Манейро
14
Алаез
7
Пужоль
18
Айяла
18
Айяла
7
Пужоль
10
Клементе
9
Риера
9
Риера
10
Клементе
13
Гьюрчо
20
Салаи
20
Салаи
13
Гьюрчо
2
Ланг
0
Балог
0
Балог
2
Ланг
Остались в запасе
Андорра
Венгрия
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Марк Кляйш
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
22
Балаж Медьери
ВР
23
Давид Гроф
ВР
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Остались в запасе
0
Герго Кочиш
ЦЗ
0
Марк Кляйш
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
22
Балаж Медьери
ВР
23
Давид Гроф
ВР
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Андорра - Венгрия
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Хараламбос Калогеропулос
(Афины)
Стадион:
Эстади Насьонал
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