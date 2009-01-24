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Расписание матчей
Франция. Кубок
Дижон - Вильфранш
Дижон - Вильфранш: обзор матча 24 января 2009
Дижон
24.01.2009, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Вильфранш
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Статистика матча Дижон - Вильфранш
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Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
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1 : 3
30.10.2026
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1 : 2
24.10.2026
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4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
0 : 0
12.10.2026
Метц
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Франция. Третья лига, 13 тур
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21.11.2026
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0 : 2
07.11.2026
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Орлеан
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31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Вильфранш
2 : 1
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Канн
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
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03.10.2026
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Франция. Третья лига, 8 тур
Вильфранш
1 : 2
26.09.2026
Версаль
Информация о матче
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Дижон
Вильфранш
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала
2019.02.06 23:16
3
Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»
2019.02.06 20:24
4
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
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