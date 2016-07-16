Олесунн - Русенборг

|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Олесунн
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Олесунн
|0:1
|Русенборг
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Русенборг
|5:0
|Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|30
|21
|6
|3
|65:25
|+40
|69
|2.
|Бранн
|30
|16
|6
|8
|42:27
|+15
|54
|3.
|Одд
|30
|15
|6
|9
|44:35
|+9
|51
|4.
|Хаугесунд
|30
|12
|10
|8
|47:43
|+4
|46
|5.
|Мольде
|30
|13
|6
|11
|48:42
|+6
|45
|6.
|Сарпсборг 08
|30
|12
|9
|9
|35:37
|-2
|45
|7.
|Стремсгодсет
|30
|12
|8
|10
|44:40
|+4
|44
|8.
|Викинг
|30
|12
|7
|11
|33:35
|-2
|43
|9.
|Олесунн
|30
|12
|6
|12
|46:51
|-5
|42
|10.
|Волеренга
|30
|10
|8
|12
|41:39
|+2
|38
|11.
|Согндаль
|30
|8
|12
|10
|33:37
|-4
|36
|12.
|Лиллестрем
|30
|8
|10
|12
|45:50
|-5
|34
|13.
|Тромсе
|30
|9
|7
|14
|36:46
|-10
|34
|14.
|Стабек
|30
|8
|7
|15
|35:42
|-7
|31
|15.
|Буде-Глимт
|30
|8
|6
|16
|36:45
|-9
|30
|16.
|Старт
|30
|2
|10
|18
|23:59
|-36
|16