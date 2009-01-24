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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Мидлсбро
Вулверхэмптон - Мидлсбро: обзор матча 24 января 2009
Вулверхэмптон
24.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
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1 : 1
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1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
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Вулверхэмптон
1 : 0
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Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
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Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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