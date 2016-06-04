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Динамо-Брест - Динамо

04.06.2016, Суббота, 17:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 10 тур Динамо-Брест - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
5 октября, понедельник 15:30 Динамо 4:1 Динамо-Брест
9 тур
5 июня, пятница 19:00 Динамо-Брест 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:30 Динамо 3:1 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Динамо 3:2 Динамо-Брест
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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    Рейтинг: +9

    rshfy 3 июня 2016, 09:20

    Ахахаха Динамо vs Динамо

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