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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Хорватия
Венгрия - Хорватия: обзор матча 26 марта 2016
Венгрия
26.03.2016, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Хорватия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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