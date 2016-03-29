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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Нидерланды
Англия - Нидерланды: обзор матча 29 марта 2016
Англия
29.03.2016, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Англия - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD, Матч ТВ
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