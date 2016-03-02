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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сошо - Нант
Сошо - Нант: обзор матча 02 марта 2016
Сошо
02.03.2016, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сошо - Нант
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Матчи команд
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Информация о матче
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