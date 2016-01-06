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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 06 января 2016
Валенсия
06.01.2016, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Гранада
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Статистика матча Валенсия - Гранада
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0
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0
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
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