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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 17 декабря 2015
Сампдория
17.12.2015, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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25.10.2026
Милан
Информация о матче
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