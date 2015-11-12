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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Венесуэла
Боливия - Венесуэла: обзор матча 12 ноября 2015
Боливия
12.11.2015, четверг, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 3 тур
4 : 2
Завершен
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Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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Боливия
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