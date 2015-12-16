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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 16 декабря 2015
ПСЖ
16.12.2015, среда, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
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0
0
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0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
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2 : 0
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1 : 0
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