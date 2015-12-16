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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 16 декабря 2015
Штутгарт
16.12.2015, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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