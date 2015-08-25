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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Аяччо - Лаваль
Аяччо - Лаваль: обзор матча 25 августа 2015
Аяччо
25.08.2015, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аяччо - Лаваль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
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2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
По
3 : 2
09.10.2026
Лаваль
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