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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 28 октября 2015
Саутгемптон
28.10.2015, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Саутгемптон
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Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
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24.10.2026
Манчестер Сити
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