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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Аугсбург
Атлетик - Аугсбург: обзор матча 17 сентября 2015
Атлетик
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
55'
А. Адурис
66'
А. Адурис
90'
М. Сусаета
15'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Адурис
90'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Р. Гарсия
80'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
73'
72'
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Кор
71'
Желтая карточка
Т. Вернер
66'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Т. Матавж
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
66'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Гомес
64'
59'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Р. Гарсия
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
55'
Замена
М. Рико
️️️️
Г. Элустондо
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
4-3-3
1
Эррерин
15
Леке
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
6
Элустондо
7
Эчебаррия
14
Сусаета
20
Адурис
11
Гомес
14
Гарсия
3-4-1-2
1
Хитц
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
35
Эссвайн
10
Байер
8
Фойлнер
31
Кор
7
Алтынтоп
9
Матавж
33
Чжи Донь-Вон
14
Гарсия
18
Гурпеги
18
Гурпеги
14
Гарсия
6
Элустондо
17
Рико
17
Рико
6
Элустондо
11
Гомес
9
Мерино
9
Мерино
11
Гомес
31
Кор
15
Троховски
15
Троховски
31
Кор
9
Матавж
17
Вернер
17
Вернер
9
Матавж
7
Алтынтоп
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Атлетик
Аугсбург
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Атлетик - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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