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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Булонь - Клермон
Булонь - Клермон: обзор матча 09 сентября 2008
Булонь
09.09.2008, вторник, 22:00
Кубок Французской Лиги
4 : 1
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - Клермон
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
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10.10.2026
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