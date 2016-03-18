Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Халл Сити
Мидлсбро - Халл Сити: обзор матча 18 марта 2016
Мидлсбро
18.03.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
90+1'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Халл Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Наджент
Пас отдал
А. Адома
90'
+1
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Рамирес
90'
78'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Р. Снодграсс
73'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
С. Алуко
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Роудс
71'
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Стуани
61'
Желтая карточка
А. Клэйтон
52'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
45'
32'
Желтая карточка
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-3-1-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
23
Гибсон
26
Калас
7
Лидбиттер
37
Адома
7
Клэйтон
11
Рамирес
29
Роудс
7
Стуани
10
Нсуе
4-1-5
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
14
Алуко
6
Клукас
23
Хаддлстоун
17
Диаме
11
Рамирес
28
Форшоу
28
Форшоу
11
Рамирес
7
Стуани
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Стуани
29
Роудс
35
Наджент
35
Наджент
29
Роудс
23
Снодграсс
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
23
Снодграсс
14
Алуко
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Алуко
Остались в запасе
Мидлсбро
Халл Сити
22
Михаэль Агацци
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Мидлсбро - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+