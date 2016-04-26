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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Брентфорд
Халл Сити - Брентфорд: обзор матча 26 апреля 2016
Халл Сити
26.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
31'
Х. Дин (АГ)
45'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Брентфорд
89'
Желтая карточка
С. Саундерс
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Диаме
83'
80'
Замена
С. Саундерс
️️️️
С. Каньос
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Диоманде
78'
77'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
72'
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
Д. Бидуэлл
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Э. Робертсон
68'
65'
Желтая карточка
Р. Вудс
61'
Замена
А. Гогиа
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 2:0!
М. Диаме
45'
Пенальти не реализован!
А. Диоманде
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Дин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
(К)
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-3-3-1
17
Якупович
28
Одубайо
4
Брюс
5
Магуайр
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
14
Хэйден
17
Диаме
6
Клукас
25
Диоманде
2-5-2-1
27
Баттон
6
Дин
21
Бидуэлл
7
Джуричин
18
Вудс
36
Кларк
23
Йеннарис
4
МакКормак
7
Каньос
8
Свифт
5
Барбе
17
Диаме
5
Тэйлор
5
Тэйлор
17
Диаме
3
Робертсон
15
Мэлони
15
Мэлони
3
Робертсон
25
Диоманде
29
Акпом
29
Акпом
25
Диоманде
8
Свифт
3
Гогиа
3
Гогиа
8
Свифт
21
Бидуэлл
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
21
Бидуэлл
7
Каньос
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Каньос
Остались в запасе
Халл Сити
Брентфорд
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Халл Сити - Брентфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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