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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Реджана 1919
Кремонезе - Реджана 1919: обзор матча 09 августа 2008
Кремонезе
09.08.2008, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Реджана 1919
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кремонезе - Реджана 1919
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
- : -
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Пиза
3 : 1
17.10.2026
Кремонезе
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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Кремонезе
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25 мая
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24 мая
2
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