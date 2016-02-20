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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Дерби Каунти
Брентфорд - Дерби Каунти: обзор матча 20 февраля 2016
Брентфорд
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
52'
А. Джадж
80'
Д. Хендрик
84'
С. Кристи
90+5'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Дерби Каунти
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
К. Мартин
Замена
С. Каньос
️️️️
К. Кершбаумер
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
С. Кристи
80'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Расселл
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
Замена
М. Джуричин
️️️️
Л. Вибе
74'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Д. МакИкран
71'
70'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Хансон
60'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 1:0!
А. Джадж
52'
Желтая карточка
Д. МакИкран
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-5
27
Баттон
21
Бидуэлл
2
Колен
6
Дин
5
О'Коннелл
23
Йеннарис
18
Вудс
26
Вибе
31
Джадж
16
МакИкран
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
4
Джонсон
19
Баттерфилд
29
Хендрик
6
Хансон
29
Ольссон
10
Бент
16
МакИкран
8
Свифт
8
Свифт
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Каньос
7
Каньос
7
Кершбаумер
26
Вибе
7
Джуричин
7
Джуричин
26
Вибе
77
Расселл
10
Инс
10
Инс
77
Расселл
6
Хансон
9
Блекмэн
9
Блекмэн
6
Хансон
10
Бент
18
Мартин
18
Мартин
10
Бент
Остались в запасе
Брентфорд
Дерби Каунти
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Брентфорд - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Гриффин Парк
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