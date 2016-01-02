Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Дерби Каунти
Мидлсбро - Дерби Каунти: обзор матча 02 января 2016
Мидлсбро
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
83'
А. Адома
84'
Д. Фрэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Дерби Каунти
ГОЛ! 2:0!
Д. Фрэнд
Пас отдал
Д. Наджент
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Г. Лидбиттер
83'
77'
Желтая карточка
Б. Джонсон
76'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Баттерфилд
Замена
Д. Наджент
️️️️
Кике
59'
23'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Торне
12'
Желтая карточка
К. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-4-3
1
Константопулос
4
Айяла
32
Фрэнд
23
Гибсон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
19
Даунинг
37
Адома
19
Кике
7
Стуани
10
Нсуе
4-5-1
13
Грант
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Уорнок
10
Инс
4
Джонсон
19
Баттерфилд
34
Торне
77
Расселл
18
Мартин
19
Кике
35
Наджент
35
Наджент
19
Кике
34
Торне
29
Хендрик
29
Хендрик
34
Торне
19
Баттерфилд
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Баттерфилд
Остались в запасе
Мидлсбро
Дерби Каунти
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Мидлсбро - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Дерби Каунти
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+