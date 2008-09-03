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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кастельон - Эйбар
Кастельон - Эйбар: обзор матча 03 сентября 2008
Кастельон
03.09.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кастельон - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кастельон
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- : -
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Испания. Сегунда, 13 тур
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06.11.2026
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01.11.2026
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12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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