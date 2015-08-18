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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Мидлсбро
Дерби Каунти - Мидлсбро: обзор матча 18 августа 2015
Дерби Каунти
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
88'
Д. Расселл
16'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Мидлсбро
89'
Замена
А. Форшоу
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Расселл
Пас отдал
К. Мартин
88'
77'
Замена
К. Стуани
️️️️
Кике
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
72'
44'
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Хендрик
43'
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Хансон
39'
Желтая карточка
Д. Торне
37'
23'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
16'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Кике
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
22
Бэйрд
10
Инс
34
Торне
6
Хансон
29
Хендрик
18
Вайманн
18
Мартин
4-4-2
1
Константопулос
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
26
Калас
7
Клэйтон
37
Адома
7
Лидбиттер
19
Даунинг
31
Фаббрини
19
Кике
6
Хансон
5
Шоттон
5
Шоттон
6
Хансон
29
Хендрик
77
Расселл
77
Расселл
29
Хендрик
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
19
Даунинг
28
Форшоу
28
Форшоу
19
Даунинг
19
Кике
7
Стуани
7
Стуани
19
Кике
Остались в запасе
Дерби Каунти
Мидлсбро
13
Ли Грант
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Главный тренер
Пол Клемент
25
Томас Мехиас
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Дерби Каунти - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Прайд Парк
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