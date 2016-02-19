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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Вестерло
Брюгге - Вестерло: обзор матча 19 февраля 2016
Брюгге
19.02.2016, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
6 : 0
Завершен
Вестерло
15'
Х. Искьердо
25'
Х. Ванакен
36'
А. Диаби
71'
Х. Ванакен
72'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Вестерло
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Диаби
78'
ГОЛ! 5:0!
Х. Ванакен
72'
ГОЛ! 4:0!
Х. Ванакен
71'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Х. Искьердо
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Диаби
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ванакен
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Искьердо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Брюгге - Вестерло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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