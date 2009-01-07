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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 07 января 2009
Севилья
07.01.2009, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Депортиво
31'
Л. Фабиано
41'
Ф. Кануте
81'
О. Браво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Депортиво
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 2:1!
О. Браво
Пас отдал
Ж. Де Гузман
Замена
Адриано
️️️️
Д. Капель
Замена
Х. Родригес
️️️️
П. Альварес
Замена
О. Браво
️️️️
И. Кристиан
Замена
Ренато
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Ф. Кануте
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
Ж. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Лауре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Депортиво
15
Лауре
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
8
Идальго Кристиан
ЛВ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Омар Браво
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
5
Скиллачи
14
Эскюде
3
Наварро
15
Креспо
17
Капель
16
Мареска
22
Душер
11
Кануте
9
Фабиано
4-2-3-1
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
6
Де Гузман
20
Томас
14
Альварес
21
Валерон
8
Кристиан
11
Рики
17
Капель
3
Адриано
3
Адриано
17
Капель
16
Мареска
11
Ренато
11
Ренато
16
Мареска
21
Валерон
7
Лафита
7
Лафита
21
Валерон
14
Альварес
22
Родригес
22
Родригес
14
Альварес
8
Кристиан
9
Браво
9
Браво
8
Кристиан
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Даниэль Арансубиа
ВР
24
Писку
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
24
Писку
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Севилья - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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