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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Вердер
Вюрцбургер Кикерс - Вердер: обзор матча 08 августа 2015
Вюрцбургер Кикерс
08.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 9 тур
Хавелсе
2 : 2
13.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
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