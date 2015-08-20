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Атромитос - Фенербахче
Атромитос - Фенербахче: обзор матча 20 августа 2015
Атромитос
20.08.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Фенербахче
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Статистика матча Атромитос - Фенербахче
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Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
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- : -
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10.10.2026
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31.10.2026
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2 : 1
26.10.2026
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20.10.2026
Славия
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