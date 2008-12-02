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Расписание матчей
Англия. Кубок
Моркамб - Челтенхэм
Моркамб - Челтенхэм: обзор матча 02 декабря 2008
Моркамб
02.12.2008, вторник, 00:00
Англия. Кубок
2 : 3
Завершен
Челтенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Моркамб - Челтенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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14.11.2026
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20.10.2026
Флитвуд
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4 : 1
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10.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
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