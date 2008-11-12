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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Салернитана
Наполи - Салернитана: обзор матча 12 ноября 2008
Наполи
12.11.2008, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Салернитана
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0
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0
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