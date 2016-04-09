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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Боруссия М
Ингольштадт - Боруссия М: обзор матча 09 апреля 2016
Ингольштадт
09.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
88'
М. Хартманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Боруссия М
Замена
Р. Брежери
️️️️
М. Хартманн
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Хартманн
Пас отдал
А. Коэн
88'
Замена
А. Коэн
️️️️
Л. Хинтерсер
81'
78'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Джонсон
Желтая карточка
Р. Озкан
71'
68'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
М. Дауд
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лескано
64'
45'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Г. Джака
29'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
3-4-1-2
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
21
Да Коста
13
Кристиансен
8
Рожер
4
Бауэр
13
Гросс
9
Хартманн
37
Лескано
16
Хинтерсер
4-1-2-3
1
Зоммер
15
Кристенсен
6
Нордтвейт
30
Эльведи
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
28
Хан
13
Штиндль
9
Азар
37
Лескано
7
Леки
7
Леки
37
Лескано
9
Хартманн
18
Брежери
18
Брежери
9
Хартманн
16
Хинтерсер
36
Коэн
36
Коэн
16
Хинтерсер
19
Джонсон
7
Херрманн
7
Херрманн
19
Джонсон
34
Джака
24
Янчке
24
Янчке
34
Джака
81
Дауд
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
81
Дауд
Остались в запасе
Ингольштадт
Боруссия М
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Ингольштадт - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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