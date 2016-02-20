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Ингольштадт - Вердер
Ингольштадт - Вердер: обзор матча 20 февраля 2016
Ингольштадт
20.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
12'
Б. Хюбнер
89'
Л. Хинтерсер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Вердер
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Леки
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Хинтерсер
89'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
82'
77'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Гриллич
72'
Желтая карточка
К. Писарро
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
71'
66'
Замена
З. Юнузович
️️️️
А. Гальвез
Желтая карточка
Д. Да Коста
59'
45'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Л. Озтюнали
37'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
А. Коэн
22'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хюбнер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-4-2-1
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
21
Да Коста
4
Бауэр
13
Гросс
36
Коэн
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
37
Лескано
4-1-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
3
Джилободжи
6
Гальвез
23
Вестергор
27
Гриллич
21
Озтюнали
16
Фрёде
3
Гарсия
14
Писарро
11
Уджа
7
Леки
10
Качунга
10
Качунга
7
Леки
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
21
Озтюнали
60
Ятабаре
60
Ятабаре
21
Озтюнали
27
Гриллич
31
Бартельс
31
Бартельс
27
Гриллич
6
Гальвез
16
Юнузович
16
Юнузович
6
Гальвез
Остались в запасе
Ингольштадт
Вердер
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ингольштадт - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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