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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 21 ноября 2015
Кельн
21.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
90'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ю. Малли
85'
Замена
К. Клеменс
️️️️
П. де Бласис
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Биттенкурт
83'
68'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Й. Муто
61'
Желтая карточка
Й. Муто
Замена
С. Цоллер
️️️️
Ф. Хозинер
59'
Желтая карточка
А. Модест
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-1-3
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
7
Фогт
5
Марох
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
26
Хозинер
27
Модест
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
19
Бенгтссон
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
32
Биттенкурт
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Биттенкурт
26
Хозинер
6
Цоллер
6
Цоллер
26
Хозинер
8
де Бласис
17
Клеменс
17
Клеменс
8
де Бласис
10
Малли
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
10
Малли
11
Муто
9
Кордоба
9
Кордоба
11
Муто
Остались в запасе
Кельн
Майнц
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Кельн - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
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