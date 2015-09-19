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Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ингольштадт
Вердер - Ингольштадт: обзор матча 19 сентября 2015
Вердер
19.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ингольштадт
90+3'
М. Хартманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ингольштадт
Красная карточка
Ф. Баргфреде
90'
+4
90'
+4
Замена
Р. Брежери
️️️️
Ш. Лекс
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хартманн
88'
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Леки
Желтая карточка
К. Писарро
86'
82'
Желтая карточка
А. Моралес
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
А. Йоханссон
80'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
К. Фритц
73'
67'
Замена
М. Хартманн
️️️️
Л. Хинтерсер
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
66'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
56'
Замена
К. Писарро
️️️️
У. Гарсия
46'
39'
Желтая карточка
М. Зуттнер
28'
Желтая карточка
П. Гросс
26'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
3-2-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
25
Гарсия
8
Фритц
3
Гарсия
31
Бартельс
44
Баргфреде
11
Уджа
7
Йоханссон
3-2-2-1-2
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
29
Зуттнер
28
Левелс
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
14
Лекс
16
Хинтерсер
8
Фритц
23
Кроос
23
Кроос
8
Фритц
7
Йоханссон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
7
Йоханссон
25
Гарсия
14
Писарро
14
Писарро
25
Гарсия
7
Леки
10
Качунга
10
Качунга
7
Леки
14
Лекс
18
Брежери
18
Брежери
14
Лекс
16
Хинтерсер
9
Хартманн
9
Хартманн
16
Хинтерсер
Остались в запасе
Вердер
Ингольштадт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Вердер - Ингольштадт
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Везерстадион
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