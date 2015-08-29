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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 29 августа 2015
Кельн
29.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
76'
Ф. Хозинер
81'
А. Модест (П)
47'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
Желтая карточка
М. Риссе
83'
83'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Л. Холтби
Замена
Я. Герхардт
️️️️
С. Цоллер
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Модест
81'
79'
Красная карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хозинер
Пас отдал
Й. Хектор
76'
Желтая карточка
К. Фогт
68'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
П. Ольковски
66'
Замена
М. Йойич
️️️️
М. Леманн
58'
55'
Желтая карточка
А. Экдаль
49'
Желтая карточка
С. Шипплок
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Холтби
Пас отдал
С. Шипплок
46'
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Юнг
Желтая карточка
С. Цоллер
42'
40'
Замена
А. Хирцель
️️️️
Р. Адлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
10
Казуке Нагасава
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
16
Ольковски
3
Хайнц
4
Соренсен
14
Хектор
7
Фогт
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
3-2-3-2
15
Адлер
3
Клебер
4
Спахич
21
Юнг
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
90
Холтби
16
Иличевич
8
Экдаль
11
Грегоритч
22
Шипплок
6
Цоллер
31
Герхардт
31
Герхардт
6
Цоллер
33
Леманн
18
Йойич
18
Йойич
33
Леманн
16
Ольковски
26
Хозинер
26
Хозинер
16
Ольковски
15
Адлер
30
Хирцель
30
Хирцель
15
Адлер
21
Юнг
20
Качар
20
Качар
21
Юнг
90
Холтби
10
Ласогга
10
Ласогга
90
Холтби
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Гамбург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн Энерги
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