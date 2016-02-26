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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Орхус
Оденсе - Орхус: обзор матча 26 февраля 2016
Оденсе
26.02.2016, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Орхус
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Статистика матча Оденсе - Орхус
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0
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Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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1 : 2
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4 : 1
01.11.2026
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Копенгаген
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18.10.2026
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Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
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Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Информация о матче
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