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Рапид - Аякс
Рапид - Аякс: обзор матча 29 июля 2015
Рапид
29.07.2015, среда, 22:05
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Аякс
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Матчи команд
Рапид
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Грацер
- : -
21.11.2026
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Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
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Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
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ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
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05.11.2026
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Аякс
2 : 0
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Информация о матче
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