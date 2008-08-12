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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хартлпул Юнайтед - Сканторп Юнайтед
Хартлпул Юнайтед - Сканторп Юнайтед: обзор матча 12 августа 2008
Хартлпул Юнайтед
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 0
Завершен
Сканторп Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Сканторп Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 1
24.10.2026
Хорнчерч
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
03.10.2026
Тамуорт
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
3 : 0
29.09.2026
Сканторп Юнайтед
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Хартлпул Юнайтед
Сканторп Юнайтед
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.01.10 16:38
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
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Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.01.10 16:38
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