Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)

Биолог-Новокубанск - Алания

20.07.2015, Понедельник, 17:30 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур Биолог-Новокубанск - Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
20 тур
26 октября, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Алания
4 тур
30 июля, вторник 17:00 Алания 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
31 тур
21 мая, вторник 17:00 Алания 2:4 Биолог-Новокубанск
15 тур
6 октября, суббота 16:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Алания 0:0 Биолог-Новокубанск
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 26 19 6 1 43:6 +37 63
2. Афипс 26 15 4 7 35:27 +8 49
3. Черноморец Нв 27 14 7 6 37:24 +13 49
4. Краснодар-2 26 14 6 6 53:26 +27 48
5. Ангушт 26 11 8 7 24:17 +7 41
6. СКА 27 11 6 10 36:26 +10 39
7. Динамо Ст 26 9 8 9 30:30 0 35
8. Машук-КМВ 26 9 6 11 25:34 -9 33
9. Терек-2 26 8 7 11 32:31 +1 31
10. Биолог-Новокубанск 25 7 6 12 21:32 -11 27
11. Алания 26 6 8 12 21:36 -15 26
12. МИТОС 26 6 5 15 30:48 -18 23
13. Астрахань 26 5 6 15 23:49 -26 21
14. Дружба 25 4 5 16 20:44 -24 17
...
  • Читайте нас: 