Терек-2 - МИТОС

|21 тур
|28 марта, суббота
|15:00
|Терек-2
|1:1
|МИТОС
|11 тур
|7 октября, вторник
|16:00
|МИТОС
|1:2
|Терек-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч
|26
|19
|6
|1
|43:6
|+37
|63
|2.
|Афипс
|26
|15
|4
|7
|35:27
|+8
|49
|3.
|Черноморец Нв
|27
|14
|7
|6
|37:24
|+13
|49
|4.
|Краснодар-2
|26
|14
|6
|6
|53:26
|+27
|48
|5.
|Ангушт
|26
|11
|8
|7
|24:17
|+7
|41
|6.
|СКА
|27
|11
|6
|10
|36:26
|+10
|39
|7.
|Динамо Ст
|26
|9
|8
|9
|30:30
|0
|35
|8.
|Машук-КМВ
|26
|9
|6
|11
|25:34
|-9
|33
|9.
|Терек-2
|26
|8
|7
|11
|32:31
|+1
|31
|10.
|Биолог-Новокубанск
|25
|7
|6
|12
|21:32
|-11
|27
|11.
|Алания
|26
|6
|8
|12
|21:36
|-15
|26
|12.
|МИТОС
|26
|6
|5
|15
|30:48
|-18
|23
|13.
|Астрахань
|26
|5
|6
|15
|23:49
|-26
|21
|14.
|Дружба
|25
|4
|5
|16
|20:44
|-24
|17