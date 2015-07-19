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Судьи
Главный судья:
Сергей Баранов (Волжский)

Астрахань - СКА

19.07.2015, Воскресенье, 17:30 мск Астрахань, стадион Муниципальный Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур Астрахань - СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
33 тур
31 мая, пятница 00:00 Астрахань 3:0 СКА
17 тур
16 октября, вторник 16:00 СКА 2:6 Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
33 тур
25 мая, пятница 18:00 СКА 1:4 Астрахань
17 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Астрахань 1:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
32 тур
25 октября, понедельник 16:00 СКА 1:1 Астрахань
16 тур
16 июля, пятница 18:30 Астрахань 0:0 СКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
10 мая, понедельник 00:00 СКА 0:1 Астрахань
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
30 тур
23 сентября, среда 16:30 Астрахань 0:2 СКА
12 тур
5 июня, пятница 18:00 СКА 2:2 Астрахань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 26 19 6 1 43:6 +37 63
2. Афипс 26 15 4 7 35:27 +8 49
3. Черноморец Нв 27 14 7 6 37:24 +13 49
4. Краснодар-2 26 14 6 6 53:26 +27 48
5. Ангушт 26 11 8 7 24:17 +7 41
6. СКА 27 11 6 10 36:26 +10 39
7. Динамо Ст 26 9 8 9 30:30 0 35
8. Машук-КМВ 26 9 6 11 25:34 -9 33
9. Терек-2 26 8 7 11 32:31 +1 31
10. Биолог-Новокубанск 25 7 6 12 21:32 -11 27
11. Алания 26 6 8 12 21:36 -15 26
12. МИТОС 26 6 5 15 30:48 -18 23
13. Астрахань 26 5 6 15 23:49 -26 21
14. Дружба 25 4 5 16 20:44 -24 17
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