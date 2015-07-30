Смена - Якутия

|28 тур
|24 мая, воскресенье
|11:00
|Якутия
|1:2
|Смена
|13 тур
|20 сентября, суббота
|10:00
|Смена
|2:0
|Якутия
|8 тур
|23 августа, суббота
|10:00
|Якутия
|2:1
|Смена
|28 тур
|24 мая, воскресенье
|11:00
|Якутия
|1:2
|Смена
|13 тур
|20 сентября, суббота
|10:00
|Смена
|2:0
|Якутия
|8 тур
|23 августа, суббота
|10:00
|Якутия
|2:1
|Смена
|26 тур
|16 мая, пятница
|11:30
|Смена
|2:1
|Якутия
|16 тур
|5 октября, суббота
|11:00
|Якутия
|0:1
|Смена
|6 тур
|17 августа, суббота
|11:30
|Смена
|0:0
|Якутия
|32 тур
|31 мая, пятница
|12:00
|Якутия
|1:2
|Смена
|19 тур
|17 октября, среда
|10:00
|Якутия
|0:1
|Смена
|9 тур
|27 августа, понедельник
|12:00
|Смена
|3:1
|Якутия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Смена К-А
|24
|14
|7
|3
|45:25
|+20
|49
|2.
|Сахалин
|24
|14
|6
|4
|40:17
|+23
|48
|3.
|Чита
|24
|9
|7
|8
|30:25
|+5
|34
|4.
|Динамо Брл
|24
|7
|10
|7
|33:29
|+4
|31
|5.
|Иртыш
|24
|7
|10
|7
|25:23
|+2
|31
|6.
|Томь-2
|24
|7
|7
|10
|29:35
|-6
|28
|7.
|Сибирь-2
|24
|7
|5
|12
|29:42
|-13
|26
|8.
|Якутия
|24
|6
|7
|11
|38:49
|-11
|25
|9.
|Новокузнецк
|24
|5
|5
|14
|24:48
|-24
|20