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Судьи
Главный судья:
Юрий Адильев (Находка)

Смена - Якутия

30.07.2015, Четверг, 13:00 мск Комсомольск-на-Амуре, стадион Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур Смена - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 11:00 Якутия 1:2 Смена
13 тур
20 сентября, суббота 10:00 Смена 2:0 Якутия
8 тур
23 августа, суббота 10:00 Якутия 2:1 Смена
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
26 июля, суббота 11:00 Смена 3:1 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
26 тур
16 мая, пятница 11:30 Смена 2:1 Якутия
16 тур
5 октября, суббота 11:00 Якутия 0:1 Смена
6 тур
17 августа, суббота 11:30 Смена 0:0 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
32 тур
31 мая, пятница 12:00 Якутия 1:2 Смена
19 тур
17 октября, среда 10:00 Якутия 0:1 Смена
9 тур
27 августа, понедельник 12:00 Смена 3:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
40 тур
22 мая, вторник 11:00 Смена 4:0 Якутия
18 тур
21 июля, четверг 13:00 Якутия 1:5 Смена
12 тур
20 июня, понедельник 12:00 Смена 2:2 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
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